Entsäuerung und Entgiftung: Wie bioidentische Enzyme unser Leben verändern können

Die Revolution der bioidentischen Enzyme: Eine neue Ära in der Gesundheit Enzyme - die unsichtbaren Helfer des Lebens, die den Körper in seiner Selbstheilungskraft unterstützen. Dr. rer. nat. Uwe Peters, renommierter Biologe und wissenschaftlicher Leiter der Enzymforschungsgesellschaft in Deutschland, führt uns in dieser bahnbrechenden Sendung in die Welt der Enzyme ein. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Er erklärt nicht nur ihre grundlegende Funktion, sondern auch ihre präventive Bedeutung sowie ihre Rolle bei der Regeneration nach Verletzungen oder Unfällen. Es ist faszinierend zu erfahren, dass die Evolution des Menschen und die Reduzierung der Enzymproduktion im Alter eng miteinander verbunden sind. Mit dem Älterwerden nimmt die Fähigkeit des Körpers, Enzyme zu produzieren, ab, was sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Doch gerade in einer Zeit, in der wir immer länger leben, ist es entscheidend, die Bedeutung von Enzymen für ein gesundes Altern zu erkennen. Die Erkenntnis, dass Enzyme ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebens sind, eröffnet neue Wege in der Medizin und Gesundheitspflege. Indem wir den Körper mit den notwendigen Enzymen versorgen, können wir seine natürlichen Heilungskräfte unterstützen und so dazu beitragen, dass er auch in einer längeren Lebensspanne gesund bleibt. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/CqjCJ85IQ6Q "

Quelle: AUF1