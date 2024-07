AUF ein Wort zum Sonntag mit Dr. Monika Jiang

Dr. Monika Jiang ist nicht nur eine fesselnde Gesprächspartnerin, sondern lebt auch das, was ihre Einstellung ist. Als widerständige Ärztin und Naturheilkundlerin erlebte Dr. Jiang während den Lockdown-Jahre die Härte staatlicher Repression: Hausdurchsuchung. Gerichtsverhandlung. Verurteilung.

Trotz allem ließ sie sich nie aus der Ruhe bringen und bewahrte sich ihre lebensbejahende Grundeinstellung bis heute.

In dieser neuen Ausgabe von „AUF ein Wort zum Sonntag“ spricht Thomas Eglinski mit Dr. Monika Jiang über die grundsätzlichen Unterschiede von Heilung und Gesundheit, darüber, was in der Welt alles wahrnehmbar schiefläuft, und ebenso, wie man diese wieder geraderücken kann.

Welches Lebensverständnis Dr. Jiang innewohnt und wie dieses sie dazu bewog, sich zum Wohl ihrer Patienten sogar dem Staat entgegenzustellen, erfahren Sie in dieser neuen Ausgabe von „AUF ein Wort zum Sonntag“.

Quelle: AUF1