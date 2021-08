Covid-Impfungen zerstören das Leben junger Menschen

Mattia Brugnerotto, ein junger Italiener starb wenige Stunden nach der Impfung. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf verschiedene Medienberichte und Twitter.

Weiter berichtet das Magazin: „Ein 31-jähriger Pizzaiolo stirbt am Tag nach der Impfung, berichtet der italienische Corriere del Veneto. Die italienische Gesundheitsbehörde, die Direktion der USL 7 Pedemontana, spielt den kausalen Zusammenhang zwischen dem Todesfall und der Covid-Impfung herunter und erklärte, „dass es derzeit keinen Grund gibt, einen kausalen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen zu vermuten“, d. h. zwischen dem Tod des 31-jährigen Mannes und der Tatsache, dass er am Vortag die erste Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten hatte.



Die Eltern haben einen Anwalt eingeschaltet: „Ich will unbedingt wissen, was wirklich mit meinem Sohn passiert ist“, sagt die Mutter von Mattia Brugnerotto in ihrer Verzweiflung über den Verlust ihres einzigen Kindes. Man wartet auf die Ergebnisse der Autopsie, die von den Eltern beantragt wurde.

Ein weiteres junger Mann, der ein Opfer der Anti-Covid-Spritze von Pfizer wurde, ist der 24-jährige Eliot, ein Kampfpilot in der Ausbildung:

Le jeune Elliot, futur pilote de chasse, victime d’une très grave attaque cardiaque après la seconde injection du poison génique de chez #Pfizer. Encore une vie et des rêves massacrés par les Fous-du-Vaccins du gouvernement. pic.twitter.com/3bSgS7lSiN — Paul Maxit (@PaulMaxit) August 8, 2021

Und eine 23-jährige Mutter stirbt an den Folgen des Impfstoffs (Thrombose) und hinterlässt ein 19 Monate altes Waisenkind.

#PassSanitaire #PassSanitaireDeLaHonte Cette jeune mère de 23 ans meure du vaccin (thromboses) et laisse une orpheline de 19 mois. pic.twitter.com/yv9iyIkhbP — Paul Maxit (@PaulMaxit) August 7, 2021

Ein anderer junger Familienvater wird Opfer eines Gehirnschlags:

Matthew, jeune père de famille, victime d’une attaque cérébrale 17 jours après l’injection du poison génique. pic.twitter.com/GcDRsmdady — Paul Maxit (@PaulMaxit) August 8, 2021

#coronavirus #PassSanitaire Le jeune Ludovic Clerc, mort 2 jours après son Moderna, cerveau massacré par le poison génique qu’il a reçu. pic.twitter.com/jnn0a7Zt51 — Paul Maxit (@PaulMaxit) August 8, 2021

Und so weiter… Todesfälle und schwere Nebenwirkungen in Hülle und Fülle!

