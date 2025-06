Personalisierte Krebstherapie: Die Einzigartigkeit jeder Behandlung

Immer mehr Menschen suchen nach alternativen Wegen in der Krebsbehandlung. Dieses Video zeigt Einblicke in ein interdisziplinäres Expertentreffen, das sich intensiv mit alternativen Therapieansätzen in der Onkologie auseinandersetzte. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Im Zentrum der Diskussion standen integrative Konzepte, die über die klassische Chemotherapie hinausgehen und den Menschen als Ganzes betrachten – mit Fokus auf Ernährung, Bewegung, psychischer Gesundheit und Stoffwechselprozessen. Erfahren Sie mehr über die Grenzen der konventionellen Krebstherapie, die Rolle von Ernährung, Sport und mentaler Gesundheit oder die Bedeutung individueller und ganzheitlicher Therapieansätze. Die Onkologie befindet sich im Wandel. Viele Betroffene wünschen sich mehr Eigenverantwortung, ganzheitliche Informationen und medizinische Begleitung, die nicht nur den Tumor, sondern den gesamten Menschen einbezieht. Renommierte Fachleute wie Prof. Dr. Jörg Spitz, Dr. Simon Feldhaus oder Prof. Dr. Stefan Hockertz präsentieren Erfolgsgeschichten von Patienten und neue Perspektiven für eine moderne Onkologie. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/5hum044LMJ8 Quelle: AUF1