Unsere Wildkräuter: Heilpflanzen und Nahrungsmittel

Wer aufmerksam durch die Welt geht, wird bemerken, dass wir von Kräutern umgeben sind. Ob auf Wiesen, in Wäldern, als Beikräuter in den Gärten oder sogar zwischen den Pflastersteinen und in den Rissen des Asphalts. Überall sprießen Löwenzahn, Spitzwegerich und Beifuß. Als Zeigerpflanzen oder Heilkräuter verraten sie uns nicht nur viel über den Boden, sondern helfen uns auch noch kostenlos, gesund zu werden. Oder es zu bleiben.

Die Kräuterpädagogin, Bettina Tertinjek hat uns einige Kräuter mitgebracht, die auch in Ihrem Umfeld wachsen und verrät uns, wofür sie gut sind. Denn Kräuterwissen ist nicht nur etwas für Hexen oder Kräuterpädagoginnen. Kräuter sind ideal, um den Speiseplan und die Hausapotheke zu bereichern. Quelle: AUF1