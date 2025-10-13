Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Gesundheit WHO: Weltweit nimmt Antibiotikaresistenz stark zu

WHO: Weltweit nimmt Antibiotikaresistenz stark zu

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 11:09 durch Sanjo Babić
Zuviel des Guten, Antibiotika (=Gegen das Leben)
Zuviel des Guten, Antibiotika (=Gegen das Leben)

Bild: Bernd Kasper / pixelio.de

Die WHO warnt in ihrem neuen GLASS-Bericht: Global ist inzwischen etwa jede sechste labordiagnostizierte bakterielle Infektion resistent, berichten Reuters und Financial Times. Besonders betroffen sind Süd- und Südostasien sowie Regionen des Nahen Ostens. Gefordert sind bessere Diagnostik, Zugang und Forschung.

AMR trug 2021 zu Millionen Todesfällen bei; Fortschritte bleiben ungleich verteilt. Die WHO mahnt, „Access“-Antibiotika stärker zu nutzen und Fehlgebrauch in Human- und Tiermedizin zu senken. Parallel stockt die Pipeline neuer Wirkstoffe.

Gesundheitssysteme sollen Surveillance ausbauen, Klinik-Antibiotic-Stewardship stärken und Impfprogramme nutzen, um Infektionen zu vermeiden. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur

