Die Strahlenfalle: Deshalb bedroht Elektrosmog unsere Gesundheit

In einem exklusiven Interview teilt Dr. rer. nat. Burkhard Poeggeler, ein renommierter Wissenschaftler mit einer vier Jahrzehnte umfassenden Karriere an der Universität Göttingen sowie Erfahrungen als Arzt in den USA und als Berater für führende medizinische Behörden wie die FDA, die Europäische Food-Association und das Schweizerische Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, seine Erkenntnisse über den Einfluss von Elektrosmog auf unsere Gesundheit.

Dr. Poeggeler betont die Wichtigkeit, die natürliche Schwingungsfrequenz zu verstehen, in die wir Menschen eingebunden sind. Diese Frequenz ist entscheidend für unseren Schlaf, unseren Wachrhythmus und unsere allgemeine Stärke und entspricht einer göttlichen Ordnung. Allerdings können starke EMF-Felder diese natürliche Ordnung stören, indem sie den Körper an das falsche Feld binden und ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Dr. Poeggeler warnt davor, dass die herkömmliche Lösung, nämlich die Abschirmung von EMF, nicht immer die beste Option ist, da dies auch die Verbindung mit der natürlichen Schwingungsfrequenz beeinträchtigen kann. Stattdessen empfiehlt er, den natürlichen Fluss zu stärken und die Belastung durch Strahlungsquellen zu reduzieren. Ein Ansatz besteht beispielsweise darin, sich vermehrt in der Natur aufzuhalten, wo die natürliche Einbindung optimiert werden kann. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/_Gq0we8hHbs Quelle: AUF1