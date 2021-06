Ein Forscherteam der Washingtoner Universität hat Pfefferminzbonbons entwickelt, die helfen, beschädigten Zahnschmelz zu reparieren. Darüber berichtet das Online Magazin für Wissenschaft und Technik, „Futurism“.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Die Wissenschaftler nutzten für die zahngesunde Süßigkeit gentechnisch hergestellte Proteinbausteine, die sich an die Zähne binden und eine winzige Schicht frischen Zahnschmelz hinzufügen.

Die Forscher testeten ihre Bonbons bereits an extrahierten Zähnen von Menschen, Ratten und Schweinen sowie an lebenden Ratten und stellten fest, dass eine Minztablette pro Tag ausreichen sollte, um den Zahnschmelz trotz normaler Abnutzung zu erhalten. Darüber hinaus vermuten die Forscher, dass eine zweite tägliche Portion ein paar Mikrometer neuen Zahnschmelz erzeugen und so den Schaden rückgängig machen – aber erst kommende klinische Studien werden zeigen, ob dies tatsächlich der Fall ist.

„Jede Studie wird zwei Wochen dauern, und wir erwarten, dass diese Studien in nicht mehr als drei Monaten beendet sein werden“, sagte Sami Dogan, Zahnarzt an der Universität Washington, in der Pressemitteilung.

Die Forscher bereiten sich jetzt auf den Start der klinischen Studien vor. Wenn die Pfefferminzbonbons wie beschrieben funktionieren, würden sie einen großen Fortschritt in der Zahnpflege und -erhaltung bedeuten, da sie den Fokus von der Schmelzkonservierung auf die Schmelzrestauration verlagern.



Die Möglichkeit, einfach gesunden Zahnschmelz nachwachsen zu lassen, würde die Zahngesundheit erheblich verbessern – und könnte sogar diesen Bereich der Zahnmedizin neu gestalten, hieß es. "

Quelle: SNA News (Deutschland)