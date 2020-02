ARD-DeutschlandTrend: Neun von zehn Deutschen haben keine Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Corona-Virus

Der Mehrheit der Deutschen bereitet das neue Corona-Virus keine Angst. Bei neun von zehn Deutschen (89 Prozent) ist die Sorge, dass sie oder Familienmitglieder sich mit dem Virus anstecken, weniger groß bzw. klein.

Nur bei jedem Zehnten ist diese Sorge groß (7 Prozent) bzw. sehr groß (3 Prozent). Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.

Die Atemwegserkrankung, die durch das neue Corona-Virus verursacht wird, hat ihren Ursprung in China. Mittlerweile sind aber auch in zahlreichen anderen Ländern, darunter Deutschland, Fälle gemeldet worden. In Deutschland ist das Vertrauen der Bürger in die Behörden und Gesundheitseinrichtungen aktuell hoch. Vier von fünf Deutschen (82 Prozent) sind der Meinung, diese hätten die Situation alles in allem unter Kontrolle. 14 Prozent sehen das anders: Sie meinen, die Behörden und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland haben die Situation nicht unter Kontrolle.

Befragungsdaten

- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.003 Befragte - Erhebungszeitraum: 03.02.2020 bis 04.02.2020 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

In China sind mehrere tausend Personen an einer neuartigen Lungenkrankheit erkrankt, die durch das sogenannte Corona-Virus verursacht wird. Mittlerweile sind Fälle auch in anderen Ländern aufgetreten, darunter in Deutschland. Wie sehen Sie das: Haben die Behörden und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland die Situation bislang alles in allem unter Kontrolle oder nicht?

Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie selbst oder Mitglieder Ihrer Familie sich mit dem neuen Corona-Virus anstecken?

Quelle: ARD Das Erste (ots)