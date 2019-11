Spahn fordert Landarztquote von den Bundesländern

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat kritisiert, dass vielerorts der Abitur-Durchschnitt über die Zulassung für ein Medizin-Studium entscheidet. "Wer ein Einser-Abi hat, aber nicht gerne mit anderen Menschen in einem Raum ist, sollte nicht Arzt werden. Das Abitur alleine reicht als Kriterium nicht", sagte Spahn der "Bild".

Spahn weiter: "Mir kommt es eher darauf an, dass ein Arzt kompetent ist, zugewandt ist, mich versteht und gut erklären kann. Deshalb begrüße ich auch als Patient, dass meine Heimat Nordrhein-Westfalen eine Landarztquote eingeführt hat. Das sollten noch mehr andere Bundesländer nachmachen. So sorgen wir für Ärzte in der Fläche." Neben NRW hat unter anderem bereits Mecklenburg-Vorpommern die Landarztquote auf den Weg gebracht. Wer auf diesem Weg zum Studium zugelassen wird, verpflichtet sich für zehn Jahre, im ländlichen Raum zu arbeiten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur