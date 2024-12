Goldene Rückkehr zur Gesundheit: Die Wiederentdeckung von Goldimplantationen

In einem inspirierenden Interview teilen Dr. med. Harald Burgard, Facharzt für innere Medizin, und sein Patient René Heinis ihre bemerkenswerte Erfahrung mit einer altbewährten Therapiemethode. René Heinis erzählt eindrucksvoll von seinem Leidensweg mit starken Knieschmerzen aufgrund von Gonarthrose und den damit verbundenen Beeinträchtigungen seiner Lebensqualität. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Die Möglichkeit einer Operation mit künstlichen Kniegelenken kam für ihn nicht in Frage, und so suchte er nach Alternativen. Als er von der Therapie mit Goldimplantaten erfuhr, entschied er sich, diese minimalinvasive Methode an seinem rechten Knie auszuprobieren.

Die schnelle und spürbare Verbesserung nach dieser Behandlung überzeugte ihn, sodass er sich zwei Monate später auch für das linke Knie für Goldimplantate entschied. René Heinis teilt seine faszinierende Reise zur Schmerzfreiheit und zeigt auf, wie die Goldimplantation seine Gesundheit und sein Wohlbefinden positiv beeinflusst hat. Dr. med. Harald Burgard ergänzt das Interview mit fundierten Einblicken in die Funktionsweise der Goldimplantation und deren Anwendungsbereiche.

Er erklärt detailliert, wie diese altbewährte Therapiemethode funktioniert und in welchen Fällen sie eine sinnvolle Behandlungsoption darstellt. Zudem verdeutlicht er, warum die Goldimplantation als schonende und äußerst wirksame Methode gilt. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/Etzp1ZxVOJw

Quelle: AUF1