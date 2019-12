Beim Essen Zeit lassen - dem Magen zuliebe

Unser Verdauungstrakt läuft stetig auf Hochtouren - und kann jede Unterstützung gebrauchen. Das fängt im Mund an: Der Speichel weicht nicht nur das Essen auf, er enthält auch Enzyme, die Stärke aufspalten. "Hier beginnt die Vorstufe der Verdauung. Mund und Magen muss man als Einheit betrachten", erklärt Professor Christian Trautwein von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Wer sich beim Essen Zeit lässt und gut kaut, hilft dem Magen, der die Mahlzeit weiter zerkleinern muss. "Man kann sich das wie in einer Waschmaschine vorstellen, die das Essen hin und her bewegt." Erst im Dünndarm werden Proteine, Fette und Kohlenhydrate in ihre kleinsten Bausteine zerlegt, die dann durch die Darmwand ins Blut gelangen.

Viel Zucker, Fett und Alkohol schaden der Leber

Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielt die Leber. Sie produziert Verdauungssäfte und bekommt über die Pfortader die ins Blut aufgenommenen Nährstoffe direkt aus dem Darm zugeführt. In ihren Zellen speichert sie Zucker, Fett, Eiweißbausteine und Vitamine, die der Körper nicht unmittelbar benötigt. Zu fettreiche und zuckerhaltige Kost sowie Alkohol belasten das Organ - und die gesamte "Leber-Darm-Achse", wie Trautwein erklärt.

Bitterstoffe sind gut für Leber-Darm-Achse

Neben einer ausgewogenen Ernährung generell tun vor allem Bitterstoffe der Achse gut. "Sie wirken positiv auf die Magensäureproduktion und die Absonderungen aller Verdauungsdrüsen", sagt Winfried Radinger, Apotheker in Castrop-Rauxel. Bitterstoffe sind zum Beispiel in Artischocke, Rucola und Chicorée enthalten. Im Schwerpunkt-Thema der neuen "Apotheken Umschau" geben Experten Tipps, wie sich Magen und Darm ganz einfach unterstützen lassen.



Quelle: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen (ots)