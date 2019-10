Beyond Meat sucht nach Produktionsstandort in Europa

Das US-Unternehmen Beyond Meat drängt nach Europa. "Wir suchen nach einem Standort für eine eigene Produktion", sagte Chuck Muth, "Chief Growth Officer" des Unternehmens, welches hinter dem gehypten Fleischlos-Patty Beyond Burger steht, der "Welt".

Bislang werden sämtliche Produkte von Beyond Meat nach Europa exportiert und dort von drei Kooperationspartnern vertrieben, darunter die PHW-Gruppe aus Deutschland, zu der unter anderem die Marke Wiesenhof gehört. Ein weiterer Partner ist der niederländische Fleischlieferant Zandbergen. An dessen Stammsitz in Zouterwoude in Südholland entsteht derzeit schon eine Fabrik für Beyond Meat. "Dort werden wir künftig unsere Produkte formen und verpacken", kündigte Muth am Rande der weltgrößten Lebensmittelmesse Anuga in Köln an. Eröffnet werden soll die Fabrik nach bisheriger Planung im ersten Quartal 2020. Der Rohstoff für die Produkte kommt jedoch weiterhin aus den USA.

"Die genaue Zusammensetzung ist ein Geschäftsgeheimnis. Diese Daten geben wir nicht aus der Hand." Dass Teilbereiche der Produktion ausgelagert werden, begründete Muth mit finanziellen Vorteilen für Beyond Meat: "Durch das Partner-Modell ist die Expansion weniger kapitalintensiv. Dadurch können wir schneller wachsen." Die Nachfrage nach den fleischlosen Produkten ist enorm. Über 200 Millionen Dollar wird das seit Mai börsennotierte Unternehmen aus dem kalifornischen El Segundo im laufenden Jahr umsetzen, kündigte Marketing-Chef Will Schafer an. Das sei dreimal so viel wie noch im Vorjahr. Größter Markt sind dabei zwar mit Abstand die USA. An zweiter Stelle folgt aber schon Deutschland vor Großbritannien auf Platz drei. "Europa wird zunehmend wichtig für uns. Deshalb investieren wir dort auch in Kapazitäten."

Auf der Anuga zeigte Beyond Meat das Produkt Beyond Sausage, ein Würstchen aus Erbsen-, Faberbohnen- und Reisproteinen umhüllt von einer Pelle aus Algen. In den USA ist die Bratwurst schon länger erhältlich, nun kommt sie auch nach Europa. Gleiches gilt auch für veganes Hackfleisch, was in Übersee seit vier Monaten verfügbar ist und spätestens im Frühjahr 2020 auch von den Partnern aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien vertrieben werden soll. Zudem arbeitet Beyond Meat laut Schafer "am Thema Hühnchen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur