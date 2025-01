Deutschland im Pistazienfieber: Neue Studie zeigt beliebte Konsumtrends rund um Pistazienprodukte

Pistazien liegen bei den Deutschen voll im Trend. Egal, ob als ganze Nuss, Eiscreme, pikante Snacks oder gehypte Schokolade - die grüne Delikatesse erobert die Herzen der Verbrauchenden. Die aktuelle Appinio-Studie hat 1.000 Deutsche, repräsentativ für Alter und Geschlecht, zu ihren Vorlieben und dem Hype rund um Pistazienprodukte befragt.

91 % der Deutschen mögen Pistazien oder Lebensmittel mit Pistazienaroma - Frauen (93 %) häufiger als Männer (88 %).

Pistazienprodukte erfreuen sich steigender Beliebtheit: 27 % derjenigen, die Pistazienprodukte mögen, haben in den letzten sechs Monaten mehr davon konsumiert.

Ganze Pistazien sind der unangefochtene Favorit, gefolgt von Pistazien-Eiscreme, pikanten Snacks und Pistazien-Schokolade.



Pistazien als Genussmittel Nr. 1

Ganze Pistazien stehen an der Spitze der Beliebtheitsskala: 23 % der Deutschen geben an, sie ständig zu konsumieren, 36 % häufig und weitere 23 % gelegentlich. Pistazien-Eiscreme folgt auf Platz zwei, während pikante Snacks und Schokolade mit Pistazien ebenfalls hoch im Kurs stehen. Ein klarer Trend: Pistazien werden vielseitig konsumiert und bieten für jeden Geschmack etwas.

Die gehypte Dubai-Schokolade: Ein umstrittenes Trendprodukt

Die Dubai-Schokolade ist ein Paradebeispiel für den aktuellen Pistazien-Trend. 93 % der Deutschen kennen das Produkt, und 41 % haben es bereits probiert. Besonders beliebt ist die Schokolade bei den 16- bis 34-Jährigen, wobei sie bei den 25- bis 34-Jährigen nahezu allen Befragten bekannt ist (96 %).

Der Geschmack der Dubai-Schokolade überzeugt viele: 28 % derjenigen, die sie probiert haben, bewerten sie als "sehr gut", 34 % als "gut", und 22 % geben an, dass sie ihnen "eher" geschmeckt hat. Gleichzeitig sieht etwa jeder Fünfte Verbesserungspotenzial, da 17 % die Schokolade (eher) nicht geschmeckt hat.

Interessant ist, dass für 40 % derjenigen, die die Dubai-Schokolade probiert haben, das Herkunftsland keine Rolle spielt. Nur 21 % derjenigen, die das Produkt kennen, legen Wert darauf, dass die Schokolade aus Dubai stammt. Gleichzeitig hat der Hype um das Produkt auch Schattenseiten: 60 % derjenigen, die von der Dubai-Schokolade gehört haben, sind über Warnungen der deutschen Lebensmittelaufsicht bezüglich importierter Produkte informiert.

Blick in die Zukunft des Pistazien-Hypes

Der Hype um Pistazienprodukte ist in aller Munde: 81 % der Deutschen haben ihn wahrgenommen. Allerdings gehen 51 % davon aus, dass der Trend in 2025 abflachen wird. Gleichzeitig wünscht sich ein großer Teil neue Pistazienprodukte, insbesondere in Kategorien wie Eiscreme (38 %), Kuchen (34 %) und Milchshakes (31 %).

Zitation: Die Umfrage wurde vom 6. bis zum 7.Januar 2025 von Appinio durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren, national repräsentativ für Alter und Geschlecht.

Quelle: appinio GmbH (ots)