Der neue Holländische Matjeshering 2021

Ab dem 16. Juni ist der diesjährige "Hollandse Nieuwe" in Deutschland erhältlich. Die offizielle Eröffnung der jährlichen Matjessaison wird traditionell vom Holländischen Fischbüro festgestellt. Ab diesem Stichtag wird auch der deutsche Fischeinzelhandel den beliebten neuen Holländischen Matjes wieder anbieten.

Die ersten Heringsfänge wurden bereits angelandet. In den nächsten Tagen und Wochen werden sie mit der Hand zum geschmackvollen Matjes verarbeitet. Normalerweise ist die jährliche traditionelle Versteigerung des ersten neuen Matjesfasses der offizielle Start und festliche Auftakt der Heringssaison. Wie bereits letztes Jahr, muss diese beliebte niederländische Tradition auch dieses Jahr aufgrund der Coronasituation ausfallen.

Exportschlager Holländischer Matjes

In den Niederlanden ist der Hering der am meisten gegessene Fisch. Auch im Ausland ist der niederländische Matjes sehr geliebt. Etwas weniger als die Hälfte der Holländischen Matjes werden durchschnittlich in den Niederlanden (ca. 76 Mio. Heringe) konsumiert. Der größte Anteil der nach niederländischem Rezept verarbeiteten Matjes wird in die Nachbarländer Deutschland (ca. 90 Mio. Heringe) und Belgien (ca. 7,5 Mio. Heringe) exportiert.

Garantiert traditionelle Spezialität

Seit Januar 2016 trägt der Neue Holländische Matjes das geschützte EU-Siegel "Garantiert traditionelle Spezialität" (g.t.S.). Damit reiht er sich zu Recht in eine Liga mit Serrano-Schinken, Holländischem Bauernkäse und Mozzarella ein. Um als "garantiert traditionelle Spezialität" gelten zu können, muss das Produkt aufgrund seiner Zusammensetzung oder Zubereitungsart einen besonderen Charakter aufweisen.

Neu ist wirklich neu

Die Bezeichnung "Neuer" Holländischer Matjes darf nur für den jungen Hering verwendet werden, der zwischen dem 1. Mai des laufenden Kalenderjahres gefangen und vom offiziellen Start der Saison (16.06.2021) bis zum 30. September desselben Jahres verkauft wird. Nach diesem Zeitraum darf der Hering im Einzelhandel oder in der Gastronomie nicht mehr als "neuer" Matjes vermarktet werden.

Quelle: Holländisches Fischbüro (ots)