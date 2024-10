Fast jeder dritte Jugendliche trinkt regelmäßig Energydrinks

Fast jeder dritte Jugendliche konsumiert regelmäßig Energydrinks. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von Foodwatch hervor, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.

Demnach gaben 19 Prozent der befragten Jugendlichen an, mehrmals im Monat Energydrinks zu trinken. Acht Prozent der 14- bis 18-Jährigen konsumieren sie mehrmals in der Woche. Zwei Prozent trinken laut eigenen Angaben täglich Energydrinks.



43 Prozent können mit den Getränken hingegen nichts anfangen und trinken sie nie. Weitere 28 Prozent greifen zwar manchmal zur Dose, aber seltener als mehrmals pro Monat.



Die Verbraucherschutzorganisation fordert eine Altersbeschränkung für den Verkauf von Energydrinks. Ernährungsminister Cem Özdemir und Familienministerin Lisa Paus (beide Grüne) müssten Kinder und Jugendliche effektiv schützen und einen Verkaufsstopp der Getränke an Minderjährige umsetzen.



"Energydrinks werden mit Herzrhythmusstörungen, Krampfanfällen und Angstzuständen in Verbindung gebracht - und gehören längst zum Alltag vieler Jugendlicher", sagte Rebekka Siegman von Foodwatch. "Die Bundesregierung darf die gefährlichen Wachmacher nicht länger als Randphänomen herunterspielen. Sie muss die Warnungen der Wissenschaft ernst nehmen und Kinder schützen", forderte sie.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte Forsa 1.000 in Deutschland lebende Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur