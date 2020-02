Kaufland erweitert sein Sortiment um frische Fleischersatzprodukte

Der Kundenwunsch nach veganen Fleischalternativen steigt stetig. Deshalb erweitert Kaufland jetzt sein Eigenmarken-Sortiment um drei frische vegane Fleischersatzprodukte: Cevapcici, Hackbällchen und Burger-Patties.

Die "K-take it veggie"-Produkte werden aus Erbsenprotein hergestellt, sie enthalten kein Soja und sind frei von künstlichen Aromen. Ab April gibt es zudem unter der Eigenmarke "K-take it veggie" einen Erbsendrink und eine Kokoskochcreme - ebenfalls vegan. "Neben dem Anspruch unseren Kunden eine große Auswahl an veganen Produkten anzubieten, legen wir auch auf Nachhaltigkeit viel Wert", sagt Helena Gauerhof, Einkäuferin Kaufland Eigenmarken. "Unsere drei neuen K-take it veggie Produkte enthalten kein Palmöl und werden gentechnikfrei angebaut."

Quelle: Kaufland (ots)