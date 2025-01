Rukwied versteht Aufregung über Butterpreis nicht

Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, findet Lebensmittelpreise in Deutschland teils zu gering. "Ich verstehe nicht wirklich, warum man sich über den Butterpreis aufregt", sagte Rukwied "Ippen-Media". An Silvester sei in Deutschland Feuerwerk im Gesamtpreis von 200 Millionen Euro verkauft worden. "Und dann diskutiert man über den Butterpreis? Das ist ein Top-Lebensmittel."

"Lebensmittel sind in Summe mehr wert als den Preis, den sie bei uns haben. Das sage ich aus tiefster Überzeugung." Dass der Butterpreis zuletzt gestiegen ist, liegt laut Rukwied an mehreren Punkten: "Das hat damit zu tun, dass Fett eine hohe Nachfrage hat und deshalb auch Milchfett verwendet wird. Außerdem gibt es eine geringere Produktionsleistung, unter anderem wegen des Rückgangs der Milcherzeugung in Deutschland." Zudem sei der Milchpreis gestiegen, wovon deutsche Bauern durchaus profitieren würden. "Hier sind die Preissteigerungen in Teilen auch bei den Milchbauern angekommen."



Preissteigerungen könnte es auch in Zukunft geben. Rukwieds Prognose: "Die Lebensmittelpreise werden auch zukünftig Schwankungen unterliegen, aber sinkende Preise sind aus meiner Sicht unwahrscheinlich." Quelle: dts Nachrichtenagentur