Nach 28 Jahren als Spitzenreiter in den deutschen Betriebskantinen ist die Currywurst nun von einem anderen Klassiker vom Thron gestoßen worden. Dies geht aus den Menü-Charts des Lebensmittelherstellers „apetito“ hervor.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Demnach hat Spaghetti Bolognese der Currywurst mit Wellenschnittpommes den Rang abgelaufen und es im Corona-Jahr 2020 auf den Spitzenplatz geschafft. Die Curry-Wurst war Angaben zufolge 28 Jahre lang die Nummer eins im Ranking.



Der „Absturz“ von Currywurst zeige, dass das Bewusstsein für eine ausgewogene Ernährung steige, heißt es in der Mitteilung von „apetito“. Auch der Trend nach vegetarischen Gerichten setzte sich weiter fort. So sicherte sich Angaben zufolge die „Cappelletti-Pesto-Pfanne“ einen Platz in den Top 3. Auch internationale und gastronomische Gerichte seien beliebt. "



Quelle: SNA News (Deutschland)