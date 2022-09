Deutsche Kaffeetrinker achten auf Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit

Kaffee gehört nach wie vor zu den beliebtesten Getränken der Deutschen (Quelle: Statista). Tatsächlich konsumiert die Mehrheit der Deutschen regelmäßig zuhause Kaffee (82 %), etwa die Hälfte sogar mehrmals am Tag (49 %). Dabei hängt die Kaffeequalität offenbar eng mit der Lebensqualität zusammen. 69 % der befragten Kaffeetrinker:innen sagen: "Kaffeequalität steht für Lebensqualität". Das geht aus einer neuen repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Nespresso hervor.

Kaffee ist ein Lebensgefühl - Geschmack und gute Qualität sind entscheidend

Ganz allgemein kommt es Kaffeetrinker:innen bei Kaffee vor allem auf zwei Punkte an: auf den Geschmack (81 %) und eine gute Qualität (62 %). Danach folgen Faktoren wie eine unkomplizierte Zubereitung (43 %) und Nachhaltigkeit beim Anbau (21 %). Dabei bestätigen 73 % der befragten Kaffeetrinker:innen, dass die Kaffeequalität einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität hat, 69 % gehen noch weiter und sagen: "Kaffeequalität steht für Lebensqualität".

Nachhaltigkeit wird als Basis für Qualität wahrgenommen

Danach gefragt, was Kaffeequalität für Sie bedeute, sind für die Befragten drei Aspekte entscheidend: Auch in Bezug auf die Qualität ist der Geschmack die häufigste Nennung (76 %). An zweiter Stelle folgt die Kenntnis der Marke ("eine bekannte Marke, der ich vertraue", 37 %). Drittens sind Verbraucher:innen Nachhaltigkeitsaspekte wichtig, allen voran faire Arbeitsbedingungen (24 %) und ein nachhaltiger Anbau (23 %). Auch Nachhaltigkeitssiegel wie z. B. von Fairtrade oder der Rainforest Alliance (17 %) und die Nachvollziehbarkeit der Lieferkette (13 %) werden genannt.

Daneben werden produktbezogene Punkte als relevant eingestuft, etwa unterschiedliche Röstgrade (19 %), Vielfalt bei den Sorten (16 %) oder Kaffee aus einer bestimmten Region, auch als Single Origin bezeichnet (12 %). Die befragten Kaffeetrinker:innen nehmen Qualität

also vor allem über das eigene Geschmackserlebnis wahr, definieren Qualität aber auch über die Lebensqualität derjenigen, die ihn anbauen.

Systematische Online-Befragung

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage auf Basis des Omnibus der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.055 Personen (Panel alle Kaffeetrinker: n = 1810) zwischen dem 10. und 12.08.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung nach Alter (ab 18 Jahren), Geschlecht und Region.

Quelle: Nespresso Deutschland GmbH (ots)