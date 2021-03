Weltbester Gin kommt aus kleinster Destille Hamburgs

Edel und wild mit einem Hauch Kurkuma: Der beste Flavoured Gin der Welt kommt aus Hamburg. Kreiert in der kleinsten Destille der Hansestadt, wurde der Hamburg-Zanzibar Tumeric No. 1 bei den "World Gin Awards 2021" zum "World's Best Flavoured" gewählt. Gleichzeitig wurde er in der Kategorie "Flavoured" als bester Gin Deutschlands ausgezeichnet.

Damit hat der Underdog aus Hamburg gleich mehrfach den begehrtesten Spirituosen-Preis der Welt abgeräumt. "Wir sind völlig überwältigt von diesem Überraschungserfolg", sagt Yuka Suzuki. Sie gründete vor knapp vier Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Hauke Günther das Startup Hamburg-Zanzibar. "Im Sommer 2017 experimentierten wir in unserer Küche mit den letzten Resten Kurkuma unserer vergangenen Zanzibar-Reise. Es entstand unser erster selbstgebrannter Gin nach eigener Rezeptur." Zwei Jahre lang bauten die Yogalehrerin und der Biologe ihr Business nebenberuflich auf, bevor Yuka Suzuki Anfang 2020 den Schritt in die Selbständigkeit wagte. "Mit unserer winzigen Destille am Stadtrand haben wir uns einen Traum erfüllt", sagt die Gründerin. "Dass kurz nach dem Start in die Selbständigkeit gleich der Corona-Lockdown begann, damit konnten wir nicht rechnen". Doch die Eltern von vier Kindern meisterten neben dem Home-Schooling auch den Ausbau ihres Gin-Startups. "Aus Jux reichten wir dann Ende 2020 zwei Flaschen unseres Tumeric-Gin bei den 'World Gin Awards' ein. Niemals hätten wir uns Chancen beim größten Spirituosenwettbewerb der Welt ausgerechnet", so Suzuki. Doch jetzt steht fest: In der kleinsten Destille Hamburgs wird der beste Gin der Welt kreiert. Über die "World Gin Awards" Seit 2014 werden in London jedes Jahr die "World Gin Awards" verliehen. Mit dem Preis ehrt das international renommierte Fachmagazin "The Drinks Report" die besten Gins der Welt. Der Preis zeichnet Spirituosen in elf Kategorien aus, darunter den besten "Flavoured Gin" und den besten "Signature Botanical". In beiden Kategorien konnte Hamburg-Zanzibar überzeugen: Gleich drei Mal gewann der Außenseiter aus Hamburg. In der Kategorie "World's Best Flavoured" wurde das Zwei-Personen-Startup mit dem Tumeric No. 1 als bester Gin der Welt und als bester Gin Deutschlands ausgezeichnet. Außerdem erreichte der Tumeric Raw Gin Silber in der Kategorie "Signature Botanical". Quelle: Hamburg-Zanzibar (ots)