Deutsche Mobilfunknetze im Test: Die Netze werden langsamer!

Deutschlands Mobilfunknetze sollen besser werden. Doch der COMPUTER BILD-Mobilfunk-Netztest zeigt alarmierende Tendenzen, die in eine ganz andere Richtung gehen: Die deutschen Mobilfunknetze werden langsamer!

Im Vergleich zum Vorjahr ist die mittlere Geschwindigkeit deutscher Smartphone-Nutzer im mobilen Internet zurückgegangen. Dramatisch ist insbesondere der Absturz der ehemaligen "D"-Netze: Im Netz von Telekom und Vodafone brach das Tempo im Mittel um mehr als 15 Megabit pro Sekunde (Mbps) ein: Die Telekom fiel von 43,7 auf 28,1 Mbps zurück, Vodafone von 36,4 auf 21,1 Mbps. Moderat dagegen fiel der Tempo-Rückgang im O2-Netz aus (von 26,9 auf 20,5 Mbps), das sich allerdings ohnehin auf niedrigerem Niveau bewegt.

Die Testergebnisse von über 65.000 Nutzern der COMPUTER BILD-Netztest-App zeigen: Vor allem ländliche Regionen werden abgehängt. Im Netz von Telekom und Vodafone surfen Städter beispielsweise doppelt so schnell wie Landbewohner. Smartphone-Nutzer im Vodafone-Netz müssen auf dem Land zu fast einem Viertel auf LTE (4G) verzichten, im Netz von O2 sind es sogar mehr als ein Drittel der Nutzer. Testsieger ist die Deutsche Telekom (Note 1,8, "gut"), dicht gefolgt von Vodafone (Note 1,9, "gut"). In Städten immerhin ist O2 in vielen Punkten fast auf Augenhöhe, erreichte erstmals im Netztest die Test-Note "gut" (2,4).

