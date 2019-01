Schnellstes Internet in Hamburg, Bielefelder surfen am langsamsten

In Hamburg surfen Verbraucher am schnellsten im Internet. Mit durchschnittlich 94,1 MBit/s sind sie 35 Prozent schneller im Netz unterwegs als Bielefelder (69,9 MBit/s).1) Im Vergleich der 30 größten deutschen Städte bestellen auch CHECK24-Kunden aus Hannover (Ø 93,4 MBit/s) und Kiel (Ø 91,7 MBit/s) besonders hohe Surfgeschwindigkeiten.

"Kunden wollen immer schnellere Internettarife", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Diesen Trend, auf den die Anbieter mit immer besseren und schnelleren Angeboten reagieren, beobachten wir schon seit geraumer Zeit."

Bei den Bundesländern liegen die Stadtstaaten Hamburg (Ø 94,1 MBit/s), Bremen (Ø 89,4 MBit/s) und Berlin (Ø 91,6 MBit/s) vorne. Deutlich niedrigere Geschwindigkeiten bestellen Internetkunden in den ostdeutschen Flächenländern Brandenburg (Ø 66,0 MBit/s), Thüringen (Ø 65,3 MBit/s) und Sachsen-Anhalt (Ø 61,2 MBit/s).

Stadt-Land-Unterschied in Sachsen am größten, in Bayern am geringsten

"In Metropolen ist der Breitbandausbau am weitesten vorangeschritten", sagt Erwin Biebrich. "An vielen Adressen in Großstädten ist inzwischen Highspeed-Internet mit bis zu 500 MBit/s verfügbar. Auf dem Land geht der Ausbau von schnellem Internet dagegen eher schleppend voran."

Die Differenz bei der Surfgeschwindigkeit zwischen Städten und ländlichen Regionen unterscheidet sich jedoch von Bundesland zu Bundesland. Besonders groß ist die Lücke in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die geringsten Unterschiede gibt es in Bayern und Baden-Württemberg.

Datenbasis:



1)durchschnittlich bestellte Internetgeschwindigkeit aller Abschlüsse von CHECK24-Kunden im Jahr 2018 (Stand: 17.12.2018). Tabelle mit allen 30 betrachteten Städten unter: http://ots.de/MlRyzU 2)Quelle: https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf

