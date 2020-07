Leere Ränge: SoftBank setzt auf Robo-Cheerleader

Auch in Japan haben Sportligen den Betrieb vorerst nur vor leeren Rängen wieder aufgenommen. Um beim Baseball trotzdem für Stimmung zu sorgen, setzen die Fukuoka SoftBank Hawks bei Heimspielen bis Ende Juli auf Roboter. Auf einer speziellen Bühne in den linken Rängen des Heimstadions tanzt neben dem humanoiden Roboter "Pepper" von SoftBank Robotics nun auch der Robo-Hund "Spot", der laut Unternehmen erstmals derart bei einem Sportereignis in solch einer Rolle auftritt.

Echte Stimmung Ob Pappkameraden oder Stofftiere, anderswo genutzter Publikumsersatz steht eigentlich nur fad herum. Die Hawks dagegen hatten dank der Robotik-Tochter des Hauptsponsors, dem Telekom- und Medienriesen SoftBank, bereits bei den ersten Heimspielen der Saison eine Gruppe humanoider Robo-Cheerleader vom Typ Pepper als aktivere Unterstützung. Nun bekommt die Robo-Truppe zusätzliche Verstärkung durch Spot, den bekannten Roboterhund der Tochterfirma Boston Dynamics. Zur im Baseball üblichen inoffiziellen Auszeit Mitte des siebten Innings ("Seventh-Inning Stretch"), in der normalerweise Hawks-Fans den Team-Song "Iza Yuke Wakataka Gundan" mitgröhlen, tanzen bei 16 Heimspielen bis 31. Juli die beiden Roboter auf der Spezialbühne eine gemeinsame Choreographie zu eben diesem Lied. Darüber hinaus ist vor allem Pepper dafür verantwortlich, die Spiele etwas aufzupeppen. Der humanoide Roboter zeigt Begeisterung, wenn ein Schlagmann den Ball trifft, und wirft sich bei einem Homerun - wenn der Ball erfolgreich über den Spielfeldrand hinaus geschlagen wurde - in eine ganz besondere Pose. Quelle: www.pressetext.com/Thomas Pichler