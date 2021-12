Hacker erbeuten 150 Millionen US-Dollar mit Cyberangriff auf Kryptobörse

Bei einem Hackerangriff hat die Kryptobörse Bitmart nach eigenen Angaben 150 Millionen US-Dollar in Kryptowährung verloren. Laut dem Unternehmen PeckSchield, das sich mit Clockchain-Sicherheit befasst und die Hackerattacke als erstes entdeckt haben soll, könnten die Verluste noch höher sein. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die Krypto-Handelsplattform teilte mit, einen umfassenden Sicherheitsverstoß im Zusammenhang mit einer Ethereum-Wallet und einer BSC-Wallet am Montag entdeckt zu haben.

Laut der Kryptobörse waren die Hacker in der Lage, Vermögenswerte im Wert von etwa 150 Millionen US-Dollar abzuziehen. Zu den Methoden, die die riesige Entwendung ermöglicht hätten, werde zurzeit ermittelt, heißt es.

In den betroffenen Wallets soll nur ein kleiner Anteil der Vermögenswerte auf BitMart aufbewahrt worden sein, alle andere Wallets seien sicher und unversehrt, hieß es. Derzeit werde eine gründliche Sicherheitsüberprüfung durchgeführt, alle Abhebungen seien daher bis auf weiteres ausgesetzt.

Zuvor hatten Blockchain-Sicherheitsexperten der Firma PeckShield am Samstag auf ungewöhnliche Aktivitäten bei der Kryptobörse aufmerksam gemacht. Die entwendeten Token-Bestände wurden an eine Adresse mit dem Namen „Bitmart Hacker“ überwiesen. Am Sonntag schätzte das Unternehmen den gesamten Verlust auf rund 200 Millionen US-Dollar."

Quelle: SNA News (Deutschland)