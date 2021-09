Snowden prangert Datenüberwachung durch Handy-Hersteller an

Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat die Smartphone-Hersteller, insbesondere Apple, wegen ihres Umgangs mit privaten Daten der Nutzer kritisiert. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes geschrieben: "Diese Bemerkung, die sich auf Apples neues umstrittenes Scansystem für iPhones bezieht, hat Snowden am Donnerstag während der jährlichen New Knowledge-Konferenz in Russland geäußert, die dieses Jahr vom 1. bis 3. September stattfindet. Die Technologie soll mit dem kommenden iOS 15-Update auf den Geräten der Benutzer installiert werden und soll Fotos auf Kinderpornografie scannen.

„[Apple] überwindet diese Barriere zwischen Service und Ihrem Telefon, und jetzt beginnen sie, Ihr Telefon zu scannen. Sie können nach allem suchen, nach politischer Kritik, nach Finanzunterlagen, nach wirklich allem“, sagte Snowden.

Die neue Technologie habe bei Menschen auf der ganzen Welt zu Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre geführt, obwohl sie angeblich nur in den Vereinigten Staaten auf den Markt komme und aus Sicherheitsgründen verwendet werde, fügte er hinzu.

Snowden on Apple’s child abuse searches: “They command our devices” pic.twitter.com/dHBCC890wA— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 2, 2021

„Sobald Apple beweist, dass es möglich ist, nach verbotenen Inhalten zu suchen (...) sobald sie sagen, dass Sie diese Datei auf Ihrem Telefon haben können, haben wir ein System entwickelt, um Sie zu erkennen. Sie können in Zukunft nicht entscheiden, welche Art von Dateien gesucht wird (...) es ist eine Regierungsfrage (...) die gefährlich ist“, erklärte Snowden.

Laut dem Whistleblower sollten Geräte sicherer gemacht werden, da es jetzt private Unternehmen gibt, die nichts anderes tun, als Wege zu schaffen, um sich in Smartphones zu hacken und diese Hacking-Methoden an Regierungen auf der ganzen Welt zu verkaufen."

Quelle: SNA News (Deutschland)