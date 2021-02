Neue Funktion bei WhatsApp

Der Messengerdienst WhatsApp hat laut Medienberichten in seiner aktuellen Beta-Version eine Funktion eingebaut, die eine bessere Verarbeitung von Videos vor dem Versand ermöglichen soll. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Mit Hilfe der neuen Option würden die User den Ton in einem Video, das sie verschicken wollen, abschalten können, schreibt am Sonntag das Portal WABetaInfo.

Die Funktion ist demzufolge in der Beta-Version von WhatsApp für Android 2.21.3.13 und möglicherweise auch in einem früheren Update enthalten. Wie es unter iOS laufe, dazu gebe es bisher keine Nachrichten, so WABetaInfo auf Twitter.



Zuvor hatte der Messengerdienst nach Wirbel um neue Datenschutz-Regeln das geplante Update verschoben. Die geplanten neuen Richtlinien ernteten viel Kritik weltweit wegen der Weitergabe bestimmter Daten an den Mutterkonzern Facebook, in die Nutzer einwilligen müssen."

Quelle: SNA News (Deutschland)