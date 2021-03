Sony: 2023 kommt kompakte Playstation 5-Version

Sony arbeitet an einem Upgrade von Playstation 5, deren Entwicklung in vollem Gange ist, berichtet Mydrivers unter Verweis auf eine Branchenquelle.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Die PlayStation 5 Slim soll demnach leichter und kompakter sein als die ursprüngliche Version, die zur massivsten Konsole unserer Zeit geworden ist. Sony wolle bei der PS5 den AMD-SOC auf 5 nm umstellen. Dies bedeutet, dass sie dadurch auch weniger Strom verbrauchen werde. Die heutige Version basiert auf 7-Nanometer-Hardware.



Die Slim-Variante sollte bereits im Jahr 2023 erscheinen. Vielleicht wird gleichzeitig die PS5 Pro angekündigt, die die maximale Spieleleistung unter den Videokonsolen bietet.

Mitte Februar wurde berichtet, dass der chinesische Technologieriese Huawei angeblich in den Spielekonsolenmarkt eintreten will und 2021 eine Konsole auf den Markt bringt. Der vorläufige Name des neuen Gadgets lautet MateStation."

