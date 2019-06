VR-Shooter "Blood & Truth" holt PS4-Silber

Am Dauerbrenner "Days Gone", der bereits zum sechsten Mal in Folge die offiziellen deutschen PS4-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, anführt, kommt "Blood & Truth" zwar nicht vorbei. Dennoch präsentiert sich der VR-Shooter äußerst treffsicher und überzeugt mit viel Action und einer filmreifen Inszenierung auf Rang zwei der Hitliste. Bronze holt das Mittelalter-Adventure "A Plague Tale: Innocence".

Im Xbox One-Ranking performt "A Plague Tale: Innocence" noch besser und sichert sich den Vizesieg hinter "Rage 2". Computerspieler können von „Anno 1800“ nicht genug bekommen. Weitere PC-Medaillen gehen an die Simulationstitel "Die Sims 4" und den "Landwirtschafts-Simulator 19". Gänzlich ohne Neuzugänge kommen die Nintendo-Charts aus. Die Spitzenreiter heißen hier "Mario Kart 8 Deluxe" und „New Super Mario Bros. U Deluxe” (Switch), "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und „Minecraft“ (Wii U) sowie "Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo Selects" und "Pokémon Ultramond" (3DS). Das Fußball-Game "FIFA 18" hält den PS3- und Xbox 360-Kasten sauber. Quelle: GfK Entertainment

Anzeige: