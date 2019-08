Handy-Games entspannen nach der Arbeit

Smartphone-Games sind besser als aufmerksamkeitssteigernde Apps, um Stress nach einem anstrengenden Arbeitstag abzubauen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des University College London, die in Zusammenarbeit mit Kollegen der University of Bath erarbeitet worden ist. An der Erhebung haben Personen im Alter zwischen 19 und 36 Jahren teilgenommen.

Energielevel steigt Die Probanden haben sowohl das Spiel "Block! Hexa Puzzle" gespielt, als auch die Anwendung "Headspace" genutzt. Die Versuchspersonen sollten einen 15-minütigen Mathetest erledigen und anschließend entweder das Game spielen oder die Aufmerksamkeits-App anwenden. Eine dritte Gruppe musste sich anstelle von Spiel und App mit einem Fidget Spinner beschäftigen. In einer Umfrage vor und nach der Nutzung von Spiel, App oder Spielzeug bewerteten die Teilnehmer auf einer vierstufigen Skala, wie müde oder energisch sie sich fühlten. Die Probanden, die das Block!-Hexa-Puzzle spielten, berichteten, dass sie sich danach energiegeladener und weniger müde fühlten. Die Punktzahl stieg von 23,4 auf 26,8 auf einer 50-Punkte-Skala. Bei den anderen beiden Gruppen war der gegenteilige Effekt zu beobachten: Sie fühlten sich müder und energieloser. Die Punktezahl sank von 24,33 auf 22,73. Genesungseffekt Im zweiten Teil der Erhebung wurden die Probanden gebeten, die drei Anwendungen - Spiel, App und Fidget Spinner - fünf Tage immer nach der Arbeit zu benutzen. Das Spiel hat den Versuchsteilnehmern hier eine gewisse "Genesungserfahrung" ermöglicht und sich somit von Headspace sowie dem Fidget Spinner positiv abgehoben. Während die Erholungswerte beim Block! Hexa Puzzle kontinuierlich stiegen, trat bei den anderen beiden Anwendungen ein gegenteiliger Effekt auf. Quelle: www.pressetext.com/Carolina Schmolmüller

