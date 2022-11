Russische Hacker veröffentlichen Daten von Dozenten und Kadetten der SBU-Akademie

Die russische Hackergruppe RaHDit ("Russian angry Hackerz Did it", dt. etwa "russische Hacker in Wut sind Schuld") hat auf dem antifaschistischen Portal NemeZida persönliche Daten von mehr als 400 Kadetten und Dozenten der Akademie des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU veröffentlicht, deren Server zuvor von der Gruppe Zarja gehackt worden war. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dazu zählen Meldeadressen, Telefonnummern, individuelle Nummern aus dem staatlichen Personenregister, E-Mail-Adressen und Seiten in sozialen Netzwerken, digitale Codes in Messengern und Fahrzeugkennzeichen sowie Listen von Studiengruppen, die Ausbildungsprogramme und sogar die Leistungen der Kadetten in speziellen Fächern, meldet RIA Nowosti. Ende September machte RaHDit Daten über 1.500 aktive Mitarbeiter des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes öffentlich zugänglich, darunter auch von jenen, die damals verdeckt in mehr als 20 Ländern arbeiteten. Im Mai wurden Daten von 700 aktiven Mitarbeitern des SBU und der Hauptaufklärungsdirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Erst im Juli hackte sich RaHDit in die Server der Nationalen Verteidigungsuniversität der Ukraine ein, lud deren Methodenblätter herunter und ersetzte sie im Gegenzug durch korrekte Blätter – bestehend aus Daten zu den Gräueltaten des Kiewer Regimes im Donbass." Quelle: RT DE