Jede zweite Person kommunizierte 2019 per Videochat oder Online-Telefonie

Schon vor der Corona-Krise hat jede zweite Person in Deutschland per Videochat oder Telefonie über das Internet kommuniziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nutzten 52 % der rund 74 Millionen Menschen ab 10 Jahren in Deutschland im 1. Quartal 2019 (Video-)Telefonate zum Beispiel über Skype, Zoom, Facetime, WhatsApp oder Viber.

Die häufigste Internetaktivität war die Kommunikation per E-Mail (79 %), dicht gefolgt von der Suche nach Informationen über Waren und Dienstleistungen für private Zwecke (78 %). Weitere häufige Tätigkeiten waren die Kommunikation über Sofortnachrichtendienste wie WhatsApp oder Telegram (71 %), das Lesen von Online-Nachrichten (64 %), die Suche nach Informationen zu Gesundheitsthemen (60 %), Online-Banking (53 %), die Teilnahme an sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook, Snapchat oder Instagram (48 %) und das Musikhören über Internetradio oder Online-Streaming-Dienste wie Spotify (47 %). Insgesamt waren 88 % der Bevölkerung ab 10 Jahren (65 Millionen) im 1. Quartal 2019 online. Jüngere kommunizieren besonders häufig über Sofortnachrichtendienste und soziale Netzwerke Je nach Altersklasse gab es unterschiedliche Schwerpunkte bei den Online-Aktivitäten. Die schnelle Kommunikation über das Internet war den Jüngeren besonders wichtig. 93 % der 12,1 Millionen 10- bis 24-Jährigen nutzten dafür Sofortnachrichtendienste. 78 % führten (Video-)Telefonate oder beteiligten sich an sozialen Netzwerken. Und 76 % tauschten sich per E-Mail aus. Weit vorne lagen in dieser Altersgruppe auch das Musikhören über das Internet (84 %) sowie die Informationssuche über Waren und Dienstleistungen (78 %). Bei den 33,4 Millionen 25- bis 54-Jährigen standen die E-Mail-Kommunikation und die Informationssuche über Waren und Dienstleitungen an erster Stelle (je 93 %). Weitere häufige Internetaktivitäten dieser Altersgruppe waren die Nutzung von Sofortnachrichtendiensten (87 %), das Lesen von Online-Nachrichten (80 %), die Informationssuche zu Gesundheitsthemen sowie Online-Banking (je 74 %). Die Menschen der Altersgruppe 55 Jahre und älter (28,5 Millionen) setzten bei ihren Internetaktivitäten ähnliche Prioritäten wie die mittleren Jahrgänge: Kommunikation per E-Mail (63 %) und Informationssuche über Waren und Dienstleistungen (61 %). Zu Gesundheitsthemen informierten sich 50 % über das Internet. 49 % dieser Altersgruppe lasen Online-Nachrichten. 41 % nutzten Sofortnachrichtendienste und 37 % Online-Banking. Weitere Ergebnisse der Erhebung über die private Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 2019 sind auf der Themenseite des Statistischen Bundesamtes verfügbar, hier insbesondere in der aktuellen Fachserie 15, Reihe 4 "Private Haushalte in der Informationsgesellschaft - Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien 2019" sowie in den Tabellen 63931 der Datenbank Genesis-Online. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)