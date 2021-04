Facebook: Daten von 533 Millionen Nutzern durchgesickert

Persönliche Daten und Telefonnummern von 533 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerks Facebook aus 106 Ländern sind laut einem Bericht des digitalen Wirtschaftsmagazins „Business Insider“ von Samstag in einem Hacking-Forum veröffentlicht worden.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Demnach handelt es sich um Telefonnummern, vollständige Namen, Angaben über die Standorte, E-Mail-Adressen und biografische Informationen, die kostenlos verfügbar sind. Es seien mehr als 32 Millionen Datensätze zu Nutzern in den USA, 11 Millionen zu Usern in Großbritannien und sechs Millionen zu Nutzern in Indien publik gemacht worden, so dass diese für alle Personen mit rudimentären Datenkenntnissen allgemein verfügbar seien.



Alon Gal, der Chief Technology Officer (CTO) der Cyber-Kriminalitäts-Firma Hudson Rock, sagte gegenüber dem „Business Insider“, dass die durchgesickerten Daten den Cyberkriminellen wertvolle Informationen liefern könnten, und die Täter sich als die betroffenen Personen ausgeben oder diese betrügen könnten.



„Eine Datenbank dieser Größe, die private Informationen wie Telefonnummern vieler Facebook-Nutzer enthält, würde sicherlich dazu führen, dass Täter die Daten nutzen, um Social-Engineering-Angriffe [oder] Hacking-Versuche durchzuführen“, so Gal.



Gal hatte im Januar zum ersten Mal auf Twitter mitgeteilt, dass ein Benutzer im selben Hacking-Forum über einen Bot in Telegram Telefonnummern von Hunderten Millionen Facebook-Benutzern verkauft. Nun seien die Daten kostenlos verfügbar.



Facebook habe nicht auf mehrere Anfragen nach Kommentaren reagiert, hieß es weiter.



Das Unternehmen Facebook und das gleichnamige soziale Netzwerk wurden 2004 von Mark Zuckerberg gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Kalifornien (USA). Facebook besitzt neben WhatsApp eine Reihe weiterer beliebter Dienste wie Messenger und Instagram."

Quelle: SNA News (Deutschland)