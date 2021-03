Dieses Jahr wird kein neues Samsung Galaxy Note produziert

Der südkoreanische Konzern Samsung hat die Informationen bestätigt, wonach er vorläufig keine Smartphones der Reihe Galaxy Note mehr produzieren werde. Das teilte das Portal „Gizmochina“ am Mittwoch unter Verweis auf den Direktor des Unternehmens Dong-jin Koh mit.

Traditionell stellt Samsung in der zweiten Jahreshälfte seine neue Galaxy-Note-Generation her. Doch in diesem Jahr könnte die ausfallen, heißt es. Man habe versprochen, ein neues Smartphone der Reihe im Jahr 2022 auf den Markt zu bringen.



Vorerst liegen keine weiteren Details vor. Es werde nicht ausgeschlossen, dass Samsung die Konzeption des Smartphones der Galaxy-Note-Reihe beträchtlich ändern werde.



Zuvor hatten Insider berichtet, dass Samsung auf die Galaxy-Note-Serie komplett verzichten und die wichtigste Funktion des aktiven Stiftes der neuen Generation S21 verleihen wolle. Das Unternehmen selbst bestätigte diese Information nicht und bezeichnete sie als Gerücht.

