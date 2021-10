Verhöhnung der Bürger: Laut Grünen-Politikerin schränken Corona-Zwangsmaßnahmen die Freiheit nicht ein

Besser hätte es der Orwell-Roman „1984“ nicht ausdrücken können: Laut der bayerischen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze haben die Corona-Zwangsmaßnahmen NICHT zu Freiheits-Einschränkungen geführt. Der Begriff „Freedom day“ erwecke den irreführenden Eindruck, dass wir „in den vergangenen anderthalb Jahren nicht frei gewesen“ seien, was jedoch „Quatsch“ sei. Was für eine Verhöhnung der Bürger nach Ausgangssperren, Kontakt-Verboten im Altenheim und 15-Kilometer-Leine!

Keine Frage: Derartige unsägliche Äußerungen entlarven das krude Freiheits-Verständnis der Grünen. Was diese Partei als freiheitliche Politik bezeichnet, hat ungefähr so viel mit Freiheit zu tun, wie die Demokratie mit der „Deutschen Demokratischen Republik“. Eine an Rechtsstaatlichkeit, Freiheitlichkeit und Verhältnismäßigkeit orientierte Corona-Politik gibt es nur mit der AfD!

Quelle: AfD Deutschland