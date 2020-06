Stauprognose für 19. bis 21. Juni: In Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Sommerferien

Wenig Verkehr und leere Fernstraßen: Davon können Autofahrer an den kommenden 13 Wochenenden nur träumen. Ohne Staus kommt nun keiner mehr durch. In Mecklenburg-Vorpommern fällt an diesem Wochenende der Startschuss zu den Sommerferien.

In Richtung Meer oder in den Süden unterwegs sind aber auch Autourlauber aus Skandinavien, wo die Schulen nun ebenfalls geschlossen sind sowie Reisende, die nicht an Ferientermine gebunden sind.



Endloslange Blechlawinen erwartet der ADAC zum Saisonauftakt auf den Ferienautobahnen zwar noch nicht. Der Club geht aber davon aus, dass in dieser Saison als Folge der Corona-Krise deutlich mehr Deutsche Urlaub im eigenen Land bzw. in angrenzenden Nachbarländern und weniger Auslandsreisen per Flugzeug machen werden. Daher könnten die deutschen Straßen noch stärker belastet sein als in den Vorjahren. Allerdings dürften auch etliche in Anbetracht des begrenzten Übernachtungsangebots in den Touristenregionen auf Urlaubsfahrten ganz auf eine Reise verzichten.

Die Staustrecken (beide Richtungen):

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

- A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

- A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

- A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

- A 7 Hamburg - Flensburg

- A 7 Hamburg - Hannover -Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- A 9 Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München

- A10 Berliner Ring

- A 24 Berlin - Hamburg

- A 93 Kufstein - Inntaldreieck

- A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München

Seit Aufhebung der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes sind touristische Auslandsreisen wieder möglich. An vielen Grenzen muss bei der Ein- und Ausreise aber mit Kontrollen und Wartezeiten gerechnet werden. Auch Zurückweisungen sind wegen Corona möglich. Alle Details zum Thema Grenzkontrollen unter https://bit.ly/adac_grenzen_corona.

Die Chancen staufrei durchs benachbarte Ausland zu kommen, sind gering. Etliche europäische Urlaubsländer starten jetzt in die Ferien. Zu den Problemstrecken zählen Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen Küsten.

