Zigarettenersatz: Das kann den Tabak ersetzen

Viele Menschen konsumieren Tabak, beziehungsweise Nikotin, in den verschiedensten Formen. Dabei stellt die verbreitetste Variante mit Sicherheit die herkömmliche Tabakzigarette dar, die aber leider auch die ungesündeste Art und Weisen ist, Nikotin zu sich zu nehmen. Aus diesem Grund wird immer wieder nach Alternativen gesucht, mit deren Hilfe man Nikotin konsumieren kann und gleichzeitig die eigene Gesundheit nicht so stark strapaziert. Tatsächlich gibt es einige Möglichkeiten, wie man ganz ohne Rauch dem Bedürfnis nach Nikotin nachkommen kann.

Die elektronische Zigarette



Eine äußerst beliebte Alternative zu den klassischen Tabakzigaretten stellen die elektronischen Zigaretten dar. Hier wird kein Tabak verbrannt. Stattdessen wird sogenanntes Liquid, eine meist dickflüssige Flüssigkeit, verdampft, weshalb man beim Konsum von E-Zigaretten auch von dem sogenannten "Dampfen" und nicht von Rauchen spricht. Der Nikotingehalt ist dabei individuell anpassbar, wobei es allerdings auch Liquids ohne Nikotin gibt. Zwar ist die E-Zigarette weniger schädlich, jedoch ist sie meist überall dort verboten, wo auch der Konsum von Zigaretten verboten ist, was die Flexibilität hinsichtlich der Benutzung deutlich einschränkt. Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine gute Alternative, um mit dem Rauchen aufzuhören oder mit weniger Nebenwirkungen Nikotin konsumieren zu können.



Tabakerhitzer

Tabakerhitzer sind auch als "Heat-not-burn" Produkte bekannt. Zwar wird hier herkömmlicher Tabak verwendet, welcher allerdings nicht verbrannt, sondern erhitzt wird. Diese Alternative kommt dem Konsum von klassischen Zigaretten am nächsten, soll aber weniger schädlich sein und darüber hinaus auch nicht so stark riechen.

Nikotinbeutel

Nikotinbeutel, auch Nicotine Pouches genannt, gehören wohl zu den "gesündesten" Alternativen. Die kleinen Beutel werden für etwa eine Stunde im Mund behalten, wobei das enthaltene Nikotin über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Kaufen kann man die Nicotine Pouches Online, wodurch man sich für viele verschiedene Varianten entscheiden kann. Der Vorteil ist, dass so gut wie alle Nebenwirkungen, die beim Rauchen von Tabak entstehen können, drastisch reduziert werden. Schließlich hat man „nur“ einen Beutel, der mit natürlichen Inhaltsstoffen und Nikotin gefüllt ist, im Mund und inhaliert keine schädlichen Stoffe, welche durch den Tabak entstehen.

Des Weiteren kann man die Nikotinbeutel nahezu überall konsumieren, da sich die Anwendung deutlich diskreter gestaltet: Man legt sich einen kleinen Beutel zwischen die Oberlippe und das Zahnfleisch und behält diesen für ungefähr eine Stunde dort. In der Regel fällt es den Mitmenschen gar nicht auf, dass man gerade einen Nikotinbeutel im Mund hat, wodurch man beispielsweise auch während der Arbeit im Büro zu den Nicotine Pouches greifen kann. Darüber hinaus verursachen die Nicotine Pouches keinen unangenehmen Geruch, der sich in Räumen absetzt und auch an der Kleidung haften bleiben kann. Hinzu kommt, dass man die Beutel nach der Anwendung ganz einfach entsorgen kann und sie nicht an einem geeigneten Ort umständlich ausspucken muss. Stattdessen entsorgt man sie einfach im Mülleimer oder steckt sie in den Deckel der Dose, in dem die Beutel gelagert werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass es die Beutel in den verschiedensten Stärken gibt. So ist von milden drei Milligramm Nikotin bis hin zu extremeren Sorten mit 43 Milligramm Nikotin nahezu alles dabei. Dadurch kann man die Menge an aufgenommenem Nikotin ganz getiven dar, da in keiner Form schädliche Stoffe direkt inhaliert werden, was das gesundheitliche Risiko deutlich minimiert.

