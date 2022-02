Einbrecher in NRW sitzt fest und ruft Polizei

Ein Einbrecher in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) hat per Notruf die Polizei gerufen, weil er nach einem Einbruch in ein Gebäude nicht mehr nach draußen gelangen konnte. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der 19-Jährige habe sich in einer Arztpraxis einschließen lassen, um dort ungestört an Wertsachen gelangen zu können, teilte die Polizei am Montag mit.

Über angrenzende Balkone sei er zu einer weiteren Praxis gelangt. Dort drang der Mann gewaltsam in ein Büro ein, scheiterte aber bei weiteren Versuchen an der Bürotür. Wie die Polizei berichtete, kletterte der 19-Jährige dann zurück in die erste Praxis, wo er aber die Eingangstür auch nicht öffnen konnte. Nach vielen Stunden wählte der Mann schließlich den Notruf.

„Ohne lange zu überlegen gab er an, nach einem Einbruch seit Stunden festzusitzen, und bat um Hilfe bei seiner Befreiung“, so die Polizei. Ein Haftrichter schickte den polizeibekannten Mann am Montag in Untersuchungshaft. Er gilt laut Polizei in elf weiteren Fällen als dringend tatverdächtig."

