Mechernich: Handgranate? Drogendepot?

Ein Mann aus Mechernich verständigte am Mittwoch (17.04 Uhr) die Polizei Euskirchen. Möglicherweise habe er in einem Waldstück Munition gefunden. Es könnte sich sogar um eine Handgranate handeln.

Den eingesetzten Polizeibeamten zeigte er ein in den Waldboden eingelassenes PVC-Rohr. Das circa 40 Zentimeter lange Rohr war mit einem Deckel verschlossen. Auf diesem Deckel wurde ein Stück Holz - offensichtlich zur Tarnung - angebracht.

Der Mann gab an, das seltsam anmutende Konstrukt angehoben und den Deckel unbeabsichtigt geöffnet zu haben. Hierbei habe er eine Handgranate in dem Rohr erblickt. Unter der Granate hätten sich Päckchen befunden, in denen sich möglicherweise auch Munition oder sogar Drogen befinden. Sicher sei er sich nur, dass es sich um eine Handgranate handele. Er selbst sei mehrere Jahre bei der Bundeswehr gewesen. Zur Sicherheit wurde der Kampfmittelräumdienst angefordert.

Gegen 19.23 Uhr dann die Entwarnung: Der Gegenstand war völlig harmlos. Es handelte sich um einen "Schatz" des so genannten "Geocachings", bei dem mittels GPS-Gerät in der Natur versteckte Gegenstände (Schätze) gefunden werden müssen.

Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen (ots)