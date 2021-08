Im Autoscooter mit Gewehr in der Hand: Vergnügen sich Taliban im Freizeitpark?

Nach den dramatischen Szenen am Flughafen in Kabul, wo sich Menschen an einem startenden Flugzeug festzuklammern versuchten, sind im Netz offenbar Bilder von Taliban*-Kämpfern aufgetaucht, die sich in der afghanischen Hauptstadt vergnügen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Ein neues Video aus dem Netz soll Taliban-Kämpfer in einem Freizeitpark zeigen. Auf den verbreiteten Aufnahmen sitzen sie in Autoscootern und fahren herum. Einer von ihnen hält während der Fahrt sogar ein Gewehr in der Hand.

Ein weiteres Video soll Kämpfer beim Reiten auf Pferden auf einem Karussell zeigen. Nach der kampflosen Übergabe mehrerer Provinzhauptstädte hatten die militant-islamistischen Taliban am Sonntag die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen. Staatschef Ashraf Ghani floh nach Tadschikistan. Die USA, Deutschland und andere westliche Staaten arbeiten derzeit daran, ihre Staatsbürger und afghanische Mitarbeiter aus Kabul auszufliegen. Bei dem Chaos am Flughafen in Kabul kamen laut AP mindestens sieben Menschen ums Leben." *Unter anderem von der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Tadschikistan, Belarus) als Terrororganisation eingestuft, deren Tätigkeit in diesen Ländern verboten ist. Quelle: SNA News (Deutschland)