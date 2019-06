USA: Leuchtendes schlangenförmiges Ufo auf VIDEO eingefangen

Auf YouTube geht derzeit ein Video viral, das seltsame flackernde Lichter in Form einer Schlange am Nachthimmel in den USA zeigt. Ein Zeichen einer außerirdischen Zivilisation?

Laut einem Bericht des britischen Portals „Mirror“ war der 31-Jährige Cody Kennedy mit seinen Freunden im kalifornischen Twentynine Palms unterwegs, um Aufnahmen von Reptilien für seinen Youtube-Kanal zu machen. Auf dem Rückweg sahen sie plötzlich einen sich fortbewegenden Lichtstreifen. Die Erscheinung habe rund 30 Minuten gedauert, sagt der Mann. Über die Ursache des Phänomens wird spekuliert. Manche vermuten, dass es ein Ballon oder eine Drohne mit einer LED-Lichtleiste gewesen sein könnte. Kennedy selbst will einen außerirdischen Ursprung vorerst nicht ausschließen: „Ich will daran glauben. Ich brauche jetzt nur ein paar Beweise.“"

Quelle: Sputnik (Deutschland)

