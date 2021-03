Zoom-Gerichtsverhandlung: Chirurg ist mitten in OP

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie finden Gerichtsverhandlungen des Sacramento Superior Court im US-Bundesstaat Kalifornien derzeit per Video statt. Ein Angeklagter hat die Möglichkeit genutzt und hat sich der Konferenz direkt von seinem Arbeitsplatz – einem Operationssaal – zugeschaltet. Ein Video davon wurde auf YouTube veröffentlicht, wie das russische online Magazin „SNA News“ zeigt.

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "„Hallo, Herr Green? Sind Sie für den Prozess verfügbar? Es sieht so aus, als ob Sie gerade in einem Operationssaal sind“, fragt ein Gerichtssekretär den Angeklagten, der sich wegen eines Verkehrsdeliktes vor Gericht verantworten musste.



Auf dem Video ist zu sehen, wie der Chirurg Scott Green mitten in einem Operationssaal vor der Kamera steht, während im Hintergrund ein Patient behandelt wird und medizinische Geräte piepsen. „Ja, ich bin in einem Operationssaal und kann an der Verhandlung teilnehmen“, sagte er. Er erklärte, es sei ein weiterer Chirurg vor Ort, der sich um den Patienten kümmere.

Doch der Richter war von seinen Worten nicht überzeugt und legte einen neuen Termin für die Verhandlung fest. Er fühle sich nicht wohl dabei, wenn sich Green während der Anhörung inmitten einer Operation befinde, und mache sich Sorgen um den Patienten.







Mitte Februar sorgte ein Vorfall aus einer anderen Gerichtsverhandlung für Aufmerksamkeit. Ein Anwalt aus dem US-Bundesstaat Texas hat bei einer Online-Gerichtsverhandlung versehentlich einen Filter eingeschaltet und erschien in Form einer traurigen Comic-Katze."

Quelle: SNA News (Deutschland)