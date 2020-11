Nasa unterbricht Live-Stream: Was taucht hier vor ISS auf?

Wieso hat die US-Weltraumbehörde Nasa plötzlich die Liveübertragung vom Bord der Internationalen Raumstation ISS abgebrochen? Während Verschwörungstheoretiker dies mit dem Auftauchen eines vermeintlichen Ufos vor dem Objektiv verbinden, glauben Skeptiker eher an Weltraummüll, wie das online Magazin "Sputnik" berichtet.

Weiter heißt es dazu auf deren deutschen Webseite: "Eine ganze Reihe seltsamer Objekte passiert plötzlich die ISS und wird von einer Nasa-Kamera aufgezeichnet, bevor die letzte abgeschaltet wird. Anschließend wird statt dem Live-Bild eine Meldung über einen Signalverlust oder die Verwendung der Kamera für Betriebszwecke durch die Besatzung angezeigt.

Das Filmmaterial soll am 15. November entstanden sein. Der entsprechende Ausschnitt erschien kürzlich auf dem YouTube-Kanal mavi 777. In dem Clip wird behauptet, dass die seltsamen Objekte „Ufos“ seien, die die Erde alle „3600 Jahre“ besuchen.





Die Aufnahmen lösten eine lebhafte Debatte darüber aus, ob dies ein Beweis für die Existenz von Außerirdischen sein könnte, oder es sich um einfachen Weltraummüll handelte.

„Das überzeugt. Jedes Mal, wenn etwas Ungewöhnliches auftaucht, bricht die Nasa den Feed ab. Es ist kein Zufall“, schreibt ein User.



„Weltraummüll. Nichts Weiteres als das“, widersetzt sich ein anderer Kommentator.

„Diese Anunnaki-Schiffe passieren alle 3600 Jahre das Sonnensystem“, fügte der YouTuber zu seinem Clip hinzu.

Worum es sich hierbei tatsächlich handelt, lässt sich nur erahnen.

Nasa-Kommentar zu vermeintlichen Ufo-Sichtungen



In der Vergangenheit hatte die US-Weltraumbehörde Nasa immer wieder ihre Live-Kameras nach dem Auftauchen eines unbekannten Objekts am Erdhorizont oder in der Nähe der ISS abgeschaltet. Dies erachten Verschwörungstheoretiker als Hinweis darauf, dass die Nasa die Existenz von Außerirdischen zu verbergen versucht.

Die US-Weltraumbehörde zerstreut aber diese Gerüchte: „Reflexionen an den Kameralinsen der Raumstation, Teile der Station selbst oder Lichter von der Erde erscheinen in Fotos und Videos von der ISS wie Artefakte.“ "

Quelle: Sputnik (Deutschland)