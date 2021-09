Corona-Chaos: Deutscher gilt als Gesunder, Kranker, Genesener und Nicht-Genesener

Ein totalitäres System funktioniert immer nur so gut wie sein Amtsschimmel – so oder so ähnlich könnte man die Lehren aus einem Vorfall ziehen, der einem Deutschen widerfuhr. Dieser hatte sich nämlich eigentlich einem Antikörper-Test unterzogen. Doch da begann der Spießrutenlauf, denn aufgrund einer üblen Panne meldete man ihm ein positives PCR-Testresultat retour. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Besonders übel: Weil seine Genesung zu lange zurückliegt und er damals keinen positiven PCR-Test hatte, muss er trotz immens hoher Antikörper-Werte weiterhin auf seine Grund- und Freiheitsrechte verzichten. Dem 3G-Regime entkommt man nämlich nur mit einem positiven PCR-Test oder gar mit der Spritze.

Statt Antikörper-Resultat kam positives PCR-Resultat

Tino B. schilderte den absurden Vorfall auf Twitter. Am Montag erhielt er einen Anruf vom Gesundheitsamt mit der Mitteilung, dass er an Corona erkrankt sei. Dies sei das Resultat eines PCR-Tests, dem er sich am Freitag unterzogen habe. Einzig: einen solchen nahm er überhaupt noch nie wahr! Stattdessen hatte er sich beim Hausarzt seines Vertrauens einem Antikörper-Test unterzogen, um seinen aktuellen Titer zu erfahren. Die Panne ließ auch den Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ratlos zurück.



Ich habe einen Antikörpertest gemacht, um meinen aktuellen Titer zu erfahren.



Und einen PCR Test bei Ihrem Hausarzt. Dieser ist positiv.

Nein, ich habe noch NIE einen PCR Test gemacht, nur drei Schnelltests bisher.



OK, jetzt bin ich verwirrt.



Ich auch. — Tino B (@Verigorm) September 20, 2021

Positiver PCR-Test im System – kein Genesenen-Status

Doch die Absurditäten hörten hier nicht auf. Denn Tino B. dachte sich: Wenn man doch Corona nachweisen könne, dann müsste ihm nun ein Genesenen-Status mit dem genannten Datum zustehen. Aber falsch gedacht: Dafür brauche es nämlich – kein Witz – einen positiven PCR-Test. Dieser liegt dem Gesundheitsamt zwar fälschlicherweise vor, er zählt demnach auch in die offizielle Infizierten-Statistik… nur einen offiziellen Genesen-Status, den gibt es für ihn nicht.



Das ist nicht lustig.

Doch, und wie! (habe hier laut gelacht) Zähle ich jetzt in die #RKI Statistik, weil jemand was Falsches eingegeben hat?

Ähm… (unsicher) … ja.

OK, dann erzählen Sie mir jetzt BITTE, was jetzt passiert? — Tino B (@Verigorm) September 20, 2021

Hoher Antikörper-Wert – trotzdem „Ausgestoßener“

Und so wirklich weiterhelfen tut ihm sein positiver Antikörper-Test auch dann nicht, wenn man ihm den ursprünglichen Infektions-Zeitpunkt als Genesungsdatum anrechnen würde. Denn die Ansteckung fand offensichtlich im Februar statt. Das ist sieben Monate her – und trotz eines hohen Antikörper-Wertes gilt eine Genesenen-Bescheinigung ohnehin maximal für sechs Monate.

Diese Werte sind offenbar so hoch, dass keinerlei Indikation vorliegt, um mit einer Impfung überhaupt „nachzuhelfen“, wenn er dies denn so wollte. Detail am Rande: Währenddessen werden auch in Deutschland bereits die ersten Personen ein drittes Mal geimpft, weil die ersten beiden Dosen offenbar nicht (mehr) wirken. In Oberhausen mussten sogar drei Impflinge nach ihrem Drittstich wiederbelebt werden.

Rückruf erfolgt. Das positive Ergebnis ist meldepflichtig. Dem Gesundheitsamt hätte aber auffallen müssen, dass es kein PCR gewesen sei. P.S. Meine Werte sind 7 Monate nach Infektion noch immer sehr hoch. Ich brauche keine Impfung mit den Werten, aber bleibe Ausgestossener — Tino B (@Verigorm) September 20, 2021

Wer soll bei diesem Chaos noch durchblicken?

Sie blicken nicht mehr durch? Kein Problem, auch Herrn B. kommt die Situation recht spanisch vor. Denn, fassen wir zusammen: Herr B. hatte offenbar bereits Corona und ist aufgrund seiner Antikörper-Werte weiterhin dagegen immun. Im System ist für ihn infolge der peinlichen Panne ein positiver PCR-Test gespeichert. Dieser reicht aber nicht aus, um ihm einen Genesenen-Status zu erteilen, da er erstens zu alt ist und zweitens eigentlich gar kein positiver PCR-Test, sondern ein positiver Antikörper-Test ist.

Dieser wiederum weist nach, dass er vor einiger Zeit einen positiven PCR-Test gehabt hätte, wenn er einen gemacht hätte. Nun ist er gleichzeitig genesen und nicht genesen, PCR-positiv und nicht PCR-positiv, gleichzeitig krank und gesund. Von ihm geht auf dem Papier keine „epidemiologische Gefahr aus“, aber weil es auf dem (Verordnungs-)Papier möglich wäre, dass dies der Fall wäre, muss er sich demnächst kostenpflichtig ins Kaffeehaus testen.

Der Betroffene erhebt nach seinem Erlebnis nun schwere Vorwürfe gegenüber den politischen Corona-Verantwortlichen. Denn es scheint offensichtlich, dass das Corona-Management mitunter etwas chaotisch vonstatten geht…

Zugegeben, da war noch mehr Text im Telefonat, aber ich gebe hier wahrheitsgetreu das wieder, was gerade passiert ist. Es ist geradezu ABSURD, was hier für ne Scheisse passiert. Wissen die noch, was sie tun? @jensspahn @Karl_Lauterbach — Tino B (@Verigorm) September 20, 2021

Quelle: Wochenblick