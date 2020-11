Vogel nach Aufprall gegen Scheibe von Artgenosse erbittert zum Leben erweckt

Eine Blaumeise ist im irischen Limerick gegen eine Fensterscheibe geflogen. Nach dem heftigen Aufprall fiel sie zu Boden. Während diese regungslos da liegt, versucht ein anderes Vögelchen, ihr zu helfen. Darüber berichtet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die Aufnahmen aus dem Netz zeigen, wie eine Blaumeise an ihrem Artgenossen fast verzweifelt zupft. Sie springt hin und her und stupst den armen Vogel immer wieder an.

Plötzlich kommt die scheinbar leblose Blaumeise zu sich und steht auf. Schließlich fliegen die beiden davon.

„Also, dieser arme kleine Vogel schlug am Wochenende gegen unser Fenster, und was als Nächstes geschah, rettete unseren Tag. Ist die Natur nicht einfach unglaublich?“, wurde der Clip begeistert von der Filmerin kommentiert.

Im Netz stieß der Clip auf große Begeisterung. "



