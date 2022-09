Stadthagen: "Riesiger Krebs" überquert die Straße und wird überfahren

Am 11.09.2022, frühmorgens gegen 00:40 Uhr, meldet ein Stadthäger der Polizei, dass er auf der Nordsehler Str. in Stadthagen mit seinem Pkw über einen "riesigen Krebs" gefahren sei. Dem Tier würde nun ein Bein fehlen, es würde jedoch noch leben. Die Polizisten glauben zunächst an einen schlechten Scherz, überprüfen den Sachverhalt jedoch.

Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten ist das Tier bereits verendet. Das Tier hat einen Durchmesser von ca. 30cm. Es dürfte sich um eine chinesische Wollhandkrabbe handeln. Ein solches Tier war bei der Polizei Stadthagen bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)