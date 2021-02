Rätselhaft: Wie kam dieser Hund in die Wand?

In der chinesischen Provinz Jiangsu ist es zu einem seltsamen Vorfall gekommen: Ein Hund wurde dort in einer Hauswand gefunden. Als die Anwohner tierische Geräusche in der Mauer hörten riefen sie sofort die Polizei. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Zu dem Vorfall kam es am 13. Februar, direkt nach dem chinesischen Neujahrsfest, wie das Portal „The Paper“ berichtet.

Als das Rettungsteam eintraf, begann umgehend die Rettungsaktion. Mit einem Hammer schlug ein Beamter treffsicher ein Loch in die Wand, aus der die Fellnase verängstigt hinausblickte. Schließlich befreiten die Rettungskräfte den Vierbeiner.

Laut der „Daily Mail“ wurde daraufhin der Besitzer des Hundes ausfindig gemacht.



Auch er wusste nicht, wie das Tier in die Wand gelangt war. Vermutet wird, dass die lauten Feuerwerke anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes den Hund verschreckt haben.

Medienberichten zufolge zog sich der Vierbeiner keine Verletzungen zu. " Quelle: SNA News (Deutschland)