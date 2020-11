„Alien-Kopf“ treibt in russischem See

In der russischen Stadt Nischni Nowgorod haben Einheimische ein seltenes Gebilde in einem See entdeckt. Dort trieb eine Eisgestalt, die einem schreienden „Alienkopf“ ähnelte, wie das online Magazin "Sputnik" meldet.

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "In einem kleinen See unter einer Seilbahnstrecke, die Nischni Nowgorod mit der Satellitenstadt Bor am gegenüberliegenden Ufer des Wolga-Flusses verbindet, wurde kürzlich ein rätselhaftes Eisgebilde entdeckt. Als das Wasser im See zu frieren begann, bildete sich dort eine seltsame Eisformation, die viele an einen Alien-Kopf erinnerte: Sie zeigte einen großen Kopf mit Augen und weit geöffnetem Mund. Einige Zuschauer verglichen das Gebilde mit dem Kunstwerk des norwegischen Malers Edvard Munck „Der Schrei“. Andere waren der Meinung, dass die Eisfigur dem Kopf eines Außerirdischen ähnlich sieht. "

Quelle: Sputnik (Deutschland)