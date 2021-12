Lieferprobleme: McDonald's Japan bietet nur kleine Portionen Pommes an

Wegen Lieferproblemen will die Fast-Food-Kette McDonald's Japan eine Woche – vom 24. bis 30. Dezember – nur kleine Portionen Pommes frites verkaufen, wie aus einer Erklärung des Unternehmens folgt.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Die Verzögerung des Imports von Kartoffeln ist demnach auf Überschwemmungen im Hafen im kanadischen Vancouver und auf Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das globale Vertriebsnetz zurückzuführen.

Zum Ausgleich bemühe man sich um einen Import per Flugzeug, hieß es weiter. Betroffen seien rund 2900 McDonald's-Schnellrestaurants in Japan.

Große und mittelgroße Portionen würden gestrichen, damit möglichst viele Kunden ihre Lieblingskartoffeln essen könnten, fügte das Unternehmen hinzu. Allerdings gelte die Beschränkung für Hash Browns, eine Zubereitungsart für Kartoffeln der nordamerikanischen Küche, nicht.

Im Juli 1971 war in einem Ginza-Kaufhaus in Tokio der erste McDonald's in Japan eröffnet worden."

Quelle: SNA News (Deutschland)