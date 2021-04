Biden blamiert sich vor Publikum bei Suche nach Maske

US-Präsident Joe Biden hat sich nach Abschluss seiner Rede vor seinen Anhängern im US-Bundesstaat Georgia etwas länger auf der Bühne aufhalten müssen, weil er 30 Sekunden lang nach seiner Schutzmaske suchte, die all die Zeit in seiner Tasche lag. Dies berichtete der Fernsehsender FOX News.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Nach seiner Rede in der Stadt Duluth blieb Biden noch einige Zeit am Pult stehen und blätterte in seiner Mappe. Dann sah er sich prüfend um. Etwas später bestiegen seine Frau und die Senatoren Raphael Warnock und Jon Ossoff vom Staat Georgia die Bühne.



„Ich kann meine Schutzsmaske nicht finden“, sagte Biden zu ihnen. Bidens Frau Jill versuchte, ihm bei der Suche zu helfen – ebenfalls ohne Erfolg.

Biden wandte sich dem Publikum zu und sagte: „Ich suche nach meiner Maske. Ich habe ein Problem.“



Eine halbe Minute später war das Problem gelöst, als Biden in seine Hosentasche griff. Der Präsident zog die Maske hervor und hielt sie triumphierend hoch. "



Quelle: SNA News (Deutschland)